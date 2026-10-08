Половина виробників деталей для російських ракет досі уникає санкцій, – Зеленський

Західні обмеження наразі охоплюють лише 50 відсотків компаній, чиї компоненти Росія використовує для виготовлення своєї зброї. Україна вимагає від партнерів повністю перекрити цей канал постачання.

Про це сказав президент України під час спілкування з журналістами.

Наслідки для українських міст

Володимир Зеленський наголосив, що Київ неодноразово порушував питання запровадження санкцій проти виробників деталей для російських ракет перед союзниками, однак реального результату досі немає.

Як приклад результату такої торгівлі, глава держави навів нещодавній удар по житловому будинку в Прилуках. Ворожа ракета, яка влучила в цивільний об'єкт, містила іноземні мікросхеми та деталі.

Санкції мають охоплювати виробників компонентів, які потім використовують у російській зброї,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Для ефективного економічного тиску на агресора необхідні спільні та рішучі дії Великої Британії, США, Євросоюзу та інших держав.

Київ закликає партнерів не лише запроваджувати нові обмеження, а й суворо контролювати дотримання чинних, щоб унеможливити будь-які схеми обходу.

Зміна тактики ворога

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Росія накопичила у своїх арсеналах близько 700 балістичних ракет.

Окрім цього, окупанти щомісяця виготовляють понад сотню нових одиниць і поступово переходять до масованого використання реактивних безпілотників. Щоб протидіяти цій загрозі, Україна активно масштабує власне виробництво спеціальних дронів-перехоплювачів.