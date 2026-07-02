Путін боїться хаосу, – Зеленський сказав, чому Росія б'є по цивільних

Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Путін свідомо обрав тактику залякування й терору мирного населення. При цьому, успіхи агресора на полі бою – обмежені.

Тож Путін перебуває у невигідному становищі ще й через наближення виборів у Росії. Таку думку президент України висловив під час спілкування з журналістами на місці ворожого удару в Дарницькому районі Києва.

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Що сказав президент про Путіна?

Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля боїться хаосу, до того ж, не має достатньої військової сили на полі бою.

Водночас він застеріг, що ризик подальшої ескалації війни залишається високим. За словами президента, Путін також зважає на майбутні вибори у Росії, які мають відбутися у вересні.

Зеленський наголосив, що для України головне зараз – захистити свою державу. Він також висловив переконання, що Росія зазнає невдач на фронті.

Путін програє цю війну. Ось що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет,

– висловився Зеленський.

До слова, переконання українського президента підтверджують також аналітики Інституту вивчення війни. За даними ISW, Путін продовжує заявляти про нібито масштабні успіхи російських військ і "швидке просування" майже по всій лінії фронту, зокрема на Донецькому напрямку.

Водночас експерти наголошують, що ці твердження значно перебільшені: російські сили мають обмежені позиції біля Лимана та перебувають на значній відстані від Слов'янська і Краматорська. Також заяви про контроль Костянтинівки та просування до Олексієво-Дружківки не відповідають реальній ситуації на фронті.

Натомість Путін зосереджується на обстрілах українських міст. Зокрема, мішенню противника 2 липня став Київ – там у низці районів фіксували руйнування. Станом на 17:30 кількість постраждалих сягнула сотні людей. Відомо й про понад 20 жертв атаки.

Били росіяни й по Дніпропетровщині, через що загинула 7-річна дитина. Окупанти протягом цілого дня атакували й Запоріжжя – там одразу в декількох місцях сталися руйнування, відомо про постраждалих.