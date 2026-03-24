Іранські "Шахеди" б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, – Зеленський про атаку

Глава держави повідомив про нову хвилю атак Росії модернізованими іранськими дронами.Під ударами опинилися цивільні об’єкти у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Вінниці.

Зокрема, постраждали церква, адміністративні будівлі, пологовий будинок, житлова багатоповерхівка і лікарня. Про це повідомив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про російську атаку?

Зеленський повідомив про посилення атак Росії по українських містах із використанням модернізованих іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".

За словами президента, ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Львові під удар потрапила церква та 9-поверховий будинок, в Івано-Франківську – житлова та соціальна інфраструктура, у Тернополі, Вінниці, Житомирі, Харківській області також зафіксовано прильоти.

Станом на 20:40 відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога.

Зеленський зазначив, що Росія не лише продовжує використовувати іранські дрони, а й активно їх модернізує, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Іранські "Шахеди", модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися,

– наголосив президент.

За словами президента, серед мішеней у росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну та енергосистему.

Він також зазначає, що в Росії не має наміру реально закінчувати війну.

"А якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не зʼявиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують Росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність", – каже Зеленський.

Він звертає увагу на те, що санкції проти Росії були частково послаблені й це грає на інтерес Москви воювати далі. Щонайменше 2 мільярди доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення обмежень.

Атака по Україні 24 березня: що відомо?