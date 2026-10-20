Росія відмовилась від енергетичного перемир'я, але ми шукаємо рішення, – Зеленський

Росія не погодилася на енергетичне перемир'я. Москва хоче продовжувати війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з лідерами Норвегії та Фінляндії. Його слова цитує The Guardian.

Які заяви зробив Зеленський?

За словами глави держави, Росія відмовилась від пропозиції припинити взаємні удари по енергооб'єктах. Він додав, що Україна і союзники шукають рішення.

Президент назвав сьогоднішню розмову зі спецпредставниками США важливою.

Він наголосив, що всі сторони мають продовжувати діалог на всіх рівнях і спільно працювати над рішеннями, необхідними для завершення війни.

Україна хоче миру більше за всіх. Саме Росія розпочала цю війну, і рішення продовжувати вбивства залежить виключно від Росії,

– заявив Зеленський.

Він додав, що Україна працює над пошуком рішення для завершення війни. За його словами, є чіткі ідеї щодо досягнення миру, які Київ узгоджує з європейськими партнерами. Україна хоче, щоб США передали ці пропозиції Росії.

Зеленський також заявив про бажання провести тристоронню зустріч лідерів України, США та Росії – Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна. За його словами, є питання, які можуть вирішити лише глави держав.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори між українською та американською делегаціями. У зустрічі взяли участь лідери Норвегії та Фінляндії.

21 жовтня спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, аби представити Володимиру Путіну напрацьовані пропозиції.