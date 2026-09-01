Русскіє – просто ко*ч*ні, – Зеленський про спроби ворога зірвати початок навчального року

Ворожі війська протягом останніх днів суттєво посилили обстріли українських міст, зокрема Києва та області. Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни намагаються зірвати початок навчального року.

Він назвав їх "зовсім ко*ч*ними". Таку заяву глава держави зробив, відповідаючи на запитання журналістів ТСН. Він привітав школярів зі святом 1 вересня й відвідав урочистості в одній зі шкіл Київщини.

Як агресор намагається зірвати навчальний рік та що каже Зеленський?

Президент заявив, що Росія намагається зірвати початок нового навчального року, однак зробити цього не зможе. За його словами, навчальний процес в Україні відбудеться попри російські атаки. "Дуже важливо, що діти пішли в школу, дуже важливо, що багато всього підготовлено".

На жаль, русскіє – ну, просто ко*ч*ні зовсім,

– підкреслив глава держави.

Зеленський також наголосив, що навіть 1 вересня росіяни продовжують втягувати українських дітей у війну. Він підкреслив, що діти мають залишатися дітьми, незалежно від того, хто є їхнім ворогом.

До речі, до святкових заходів з нагоди свята першого вересня Зеленський відвідав одну зі шкіл на Київщині, яку відбудували після того, як росіяни її повністю знищили у 2022 році.

Президент подякував місцевій владі та батькам, які спільними зусиллями відновлювали школу. Він відзначив її сучасну інфраструктуру, зокрема спортивні можливості, харчоблок й облаштоване укриття. За його словами, заклад відповідає високим стандартам безпеки, хоча окремі елементи інфраструктури за можливості можна й надалі покращувати.

Президент привітав школярів із початком навчального року: дивіться відео

Окремо глава держави висловив невдоволення реакцією міжнародних партнерів на російські удари: "Знаєте, є присмак дуже некомфортний, дуже неприємний". Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів Європа та інші країни, які підтримують Україну, фактично перебували на "канікулах".

Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, а хтось бореться за життя,

– зазначив президент.

Зеленський переконаний, що своєчасний і рішучий міжнародний тиск міг би частково стримати Росію. Він зазначив, що Москва все ж реагує на сигнали та тиск з боку світової спільноти.

Зауважимо, що якраз уночі проти 1 вересня ворог масовано атакував Київ та область. Загалом загинули 12 людей. Є також постраждалі й руйнування інфраструктури.

При цьому, очільник МОН Андрій Бутенко повідомив, що до занять 1 вересня повертаються учні та вихованці понад 25 тисяч закладів освіти по всій країні. За його словами, за можливості дітей важливо максимально повертати до очного навчання, однак формат роботи кожного закладу визначатиметься безпековою ситуацією та наявністю облаштованого укриття.

Наразі понад 82% вихованців дитсадків та школярів мають доступ до укриттів різних типів. Це понад 9 тисяч закладів дошкільної освіти та більш як 11 тисяч шкіл.