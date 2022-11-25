Не тільки в Україні: на сході Європи мільйони європейців без світла, тепла, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що відбудова України має стати для Європи реконструкцією себе. Президент назвав відбудовою Європи й перебудову енергетики.

Також президент поставив риторичне питання, чи коректно ставити питання, яке ми часто чуємо: "як Європа може допомогти Україні". Про це Володимир Зеленський говорив 25 листопада на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея".

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Що сказав президент про ситуацію зі світлом

Володимир Зеленський сказав, що він вдячний за допомогу Україні, проте Європа може допомогти собі протистояти Росії.

Це ж не тільки в Україні мільйони людей без світла й тепла через російський терор. Це на східному фланзі Європи мільйони європейців без світла й тепла через російський терор,

– зауважив Зеленський.

Президент розповів про ситуацію зі світлом на східному фланзі Європі: дивіться відео

Також президент сказав, що лінія фронту в Україні – це лінія боротьби Європи за себе. Адже України немає окремо від Європи, як і Польщі, Литви чи Румунії або інших країн нашого континенту.

Володимир Зеленський пригадав, що Україна є кандидаткою на вступ до ЄС та реалізує цю перспективу.

Заяви високопосадовців щодо зими в Україні

Президент розповів, що Україна спільно з Європою має подолати виклик – зиму. Адже європейські країни – частина одного цілого.

Володимир Зеленський також пояснив, що зима 2022 – 2023 року стане найважчою для всього світу. Адже ці 90 днів зими вирішать більше, ніж 30 років нашої незалежності.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ракетні удари по містах та цивільній інфраструктурі позбавляють українців тепла та їжі. Генеральний секретар Альянсу назвав це жахливим початком зими для України.

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