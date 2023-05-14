Час для дій саме зараз, – Зеленський заявив, що цього року поразка Росії може стати незворотною

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у 2023 році Україна разом з партнерами може зробити поразку Росії незворотною. Глава держави заявив, що настав час для дій.

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, пише 24 Канал. Він наголосив на тому, що війна має закінчиться справедливим і чесним миром.

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Зеленський подякував Німеччині за рекордний пакет допомоги

За словами Зеленського, територіальна цілісність і безпека України мають бути гарантовані.

"Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилася. Але закінчилася справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільні. Наша територіальна цілісність і безпека так само як і всіх народів Європи, мають бути гарантовані", – сказав він.

На думку президента, у 2023 році Україна та партнери можуть зробити кроки, щоб поразка Росії стала незворотним процесом.

Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотною,

– заявив Зеленський.

Він подякував Німеччині за найбільший безпековий пакет військової допомоги вартістю 2,7 мільярда євро. Як сказав президент, допомога від Німеччини посилить захист України від російського терору.

"Дякую Німеччині за найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Німецькі системи ППО, артилерія, танки та БМП рятують українські життя й наближають нас до перемоги. Німеччина – надійний союзник. Разом наближаємо мир", – написав Зеленський у соцмережах.

Шольц запевнив, що Німеччина буде підтримувати Україну