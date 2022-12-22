За 300 днів війни Україна та США розпочали новий етап у взаєминах, – Зеленський
США та Україна вийшли на міцніший етап стосунків за час повномасштабної російсько-української війни. Візит Зеленського до Штатів 21 грудня став історичним.
Країни вийшли на рівень справжнього союзництва. Про це заявив сам президент Володимир Зеленський після перемовин з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні, передає 24 канал.
Важливо Україна перемагає, а Путін зазнає провалу: головне з пресконференції Байдена і Зеленського
За 300 днів цієї війни ми розпочали дійсно новий етап у наших взаєминах – України і США – ми вийшли на рівень реального союзництва, яке на сто відсотків наповнено реальним змістом. Я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, в усіх наших переговорах,
– наголосив Зеленський.
Він подякував Байдену за його особисті зусилля, а також цілеспрямовані й мудрі кроки, які обʼєднують світову спільноту. Зеленський переконаний, що для усього світу корисно, коли усі країни займають чітку позицію щодо захисту міжнародного права.
Візит Зеленського до США: головне
- Український лідер прилетів до Штатів 21 грудня. Про візит оголосили саме в цей день. Раніше його не розголошували в цілях безпеки.
- США анонсували нову військову допомогу Україні на 1,8 мільярда доларів. Важливим моментом є те, що туди увійдуть системи ППО "Патріот". Крім того, американці навчать українських військових ними користуватись.