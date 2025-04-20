На Торецькому напрямку наші воїни потрапили в засідку, є загиблі, – Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що путінські слова про перемир'я виявилися пустими. Глава держава розповів, що у районі Торецька загинули українські військові.

Після того, як Путін 19 квітня оголосив "великоднє перемир'я" на 30 годин, російські військові неодноразово його порушували. Окупанти продовжили штурми та обстріли українських позицій, передає 24 Канал із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Захисники потрапили у засідку росіян

Президент повідомив трагічну звістку. На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Серед захисників є загиблі. "Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", – пообіцяв політик.

Також Зеленський вказав на недотримання окупантами "перемир'я", оголошеного диктатором.

Так, від початку доби до 16-ї години вже відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл. Спостерігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Зафіксовані вже понад чотири сотні застосувань FPV росіянами.

Найбільше російської бойової активності в цей Великдень – на Покровському напрямку. Бойові дії тривають на Курщині, Сіверському та інших напрямків на Донеччині.