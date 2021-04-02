"Боротьба з контрабандою продовжується": у регіонах від роботи відсторонили десятки митників

Президент Володимир Зеленський заявив, що 2 квітня у регіонах від роботи відсторонили десятки співробітників Державної митної служби. Ці особи, ймовірно, причетні до контрабанди в Україні.

Глава держави зазначив, що боротьба з контрабандою продовжуватиметься і надалі. Про це він повідомив під час свого відеозвернення після засідання Ради нацбезпеки.

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Неефективна робота митниці

Він підкреслив, що, за розрахунками експертів, збитки через контрабанду сягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет України. З них понад 100 мільярдів унаслідок неефективної роботи митниці.

Боротьба з контрабандою буде продовжена. Від роботи відсторонено десятки посадовців митних органів,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що влада готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування.

Рада національної безпеки та оборони 2 квітня провела засідання . На ньому обговорили 10 питань і ввели санкції щодо контрабанди.

Зеленський розповів про відсторонення митників від роботи: дивіться відео