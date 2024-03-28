Нам терміново потрібна зброя, – Зеленський заявив, що ЗСУ не готові до ще одного наступу Росії

Україна гостро потребує озброєння, щоб протистояти російській агресії. На цьому вкотре наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю. Президент підкреслив, що допомога нам необхідна вже і зараз.

Разом з тим, під час спілкування з журналістом глава держави заявив про наближення російського наступу. Володимир Зеленський наголосив, що його варто очікувати наприкінці весни – на початку літа.

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Україні потрібна зброя

Глава держави зазначив, що нашому війську не вистачає снарядів, артилерійських боєприпасів та іншого. Він додав, що українським військовим досі вдається стримувати російських окупантів. Але вони не матимуть можливості протистояти іншому великому російському наступу, який очікується у найближчі місяці.

У виданні зазначають, що за словами Володимира Зеленського, він може статися наприкінці травня або у червні.

А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію,

– сказав Зеленський про США та союзників України.

Водночас президент наголосив: "Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз".

Журналісти пишуть, що в артилерійській війні на виснаження у Росії перевага не лише у кількості вогневих засобів. Вони ще й мають більшу дальність ураження.

"У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником, чий артилерійський снаряд може стріляти на 20 з плюсом кілометрів, а (наш – 24 Канал) снаряд – на 20 з мінусом", – зазначив він.

Україна активно готується до можливого наступу

У цьому ж інтерв'ю журналіст розповів, що разом з Володимиром Зеленським був присутнім під час інспектування оборонних фортифікацій на Сумщині. Вони розташовані за якихось 24 кілометрів від кордону з Росією.

Глава держави також запевнив, що вся ця територія – у стані бойової готовності у відповідь на значне нарощування сил ворога по той бік кордону, а також його щоденні обстріли.

Зазвичай, коли вони атакують артилерією і знищують села, після цього вони завжди намагаються їх окупувати. Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися,

– сказав він.

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