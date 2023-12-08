Робимо все, щоб голоси на нашу підтримку звучали, – Зеленський зібрав зірок шоубізу та спорту

Глава держави ввечері 7 грудня провів розмову з амбасадорами благодійної платформи United24. У ній брали участь зірки шоубізнесу та спорту.

Під час розмови Володимир Зеленський з амбасадорами фіксували перші підсумки за напрямком відбудови. Глава держави висловив подяку за об'єднання світу довкола України.

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Зеленський пишається результатами

Дуже пишаюся нашим знайомством. Дуже пишаюся нашою роботою. Дуже пишаюся вашою особистою підтримкою. І стільки, скільки ви віддали енергії для України, для українців. І пишаюся результатами. Я вважаю, що вони потужні,

– зазначив президент.

Він додав, що United24 вдалося зібрати понад 500 мільйонів доларів. Зеленський наголосив, що це все велика-велика робота амбасадорів. І він також знає, що вдалося закрити перший етап щодо проєкту відбудови. Адже всі 18 проєктів знайшли відповідь: фінансову, позитивну, на них є гроші.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко взяв слово. Він зазначив, що кожен з амбасадорів мотивований і в кожного з них є свій напрямок. Він додав, що дуже приємно працювати та подякував усім.

Звичайно ж, ми раді будь-якій нагоді продовжувати розказувати про необхідність допомагати українському народові і українським солдатам. Треба, щоб світ чув і їх історії. Що їм довелося пережити за ці два роки. Явно потрібно відбудовувати Україну цеглина за цеглиною,

– додала Кетрін Винник.

Зауважимо, що Володимир Зеленський спілкувався з Андрієм Шевченком, Еліною Світоліною, Кетрін Винник, Олександром Усиком, Мішель Азанавічус, Бредом Пейслі, а також Imagine Dragons.

Глава держави висловив подяку за об'єднання світу довкола України. Він також додав, що "робимо все, щоб голоси на нашу підтримку продовжували звучати".

До слова, раніше Зеленський зазначив, що очікує від Верховної Ради ухвалення важливих законів упродовж цього тижня. За його словами, відповідні ініціативи необхідні нашій державі на шляху до вступу в ЄС.