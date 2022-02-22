Зеленський зідзвонився з Ердоганом після визнання Росією бойовиків

Володимир Зеленський підтримує постійний контакт зі світовими лідерами на тлі зростання російської агресії. 22 лютого він поспілкувався з Реджепом Ердоганом.

Про телефонну розмову із турецьким президентом Зеленський повідомив у своєму твітері. Їй передувало зухвале визнання Путіним бойовиків на Донбасі.

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Що розповів Зеленський

Глава держави лаконічно написав, що висловив Ердогану вдячність за підтримку позиції України щодо провокативних рішень Росії.

щодо провокативних рішень Росії. Також він подякував колезі за підтримку ініціативи щодо проведення саміту держав – постійних членів Радбезу ООН за участю України, Туреччини та Німеччини.

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Вночі проти 22 лютого президент встиг зідзвонитися й з іншими світовими лідерами, зокрема – зДжо Байденом, Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом та Борисом Джонсоном.

Раніше у турецькому МЗС відреагували на зухвалий крок Москви – "легітимізацію" псевдореспублік на Донбасі. Дипломати погодилися, що мовиться про порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Анкара наголосила, що вважає неприйнятним визнання бойовиків на Донбасі.

Аналогічну заяву зробив й сам Ердоган. "Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права", – закликав турецький політик.