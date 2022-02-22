Зеленський зідзвонився з Ердоганом після визнання Росією бойовиків

22 лютого 2022 , 16:32
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Володимир Зеленський підтримує постійний контакт зі світовими лідерами на тлі зростання російської агресії. 22 лютого він поспілкувався з Реджепом Ердоганом.

Про телефонну розмову із турецьким президентом Зеленський повідомив у своєму твітері. Їй передувало зухвале визнання Путіним бойовиків на Донбасі.

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Що розповів Зеленський

  • Глава держави лаконічно написав, що висловив Ердогану вдячність за підтримку позиції України щодо провокативних рішень Росії.
  • Також він подякував колезі за підтримку ініціативи щодо проведення саміту держав – постійних членів Радбезу ООН за участю України, Туреччини та Німеччини. 
Довідка. Вночі проти 22 лютого президент встиг зідзвонитися й з іншими світовими лідерами, зокрема – з   Джо Байденом, Еммануелем Макроном, Олафом Шольцом та Борисом Джонсоном.   

Туреччина засудила визнання Росією бойовиків

Раніше у турецькому МЗС відреагували на зухвалий крок Москви – "легітимізацію" псевдореспублік на Донбасі. Дипломати погодилися, що мовиться про порушення суверенітету й територіальної цілісності України. Анкара наголосила, що вважає неприйнятним визнання бойовиків на Донбасі.

Аналогічну заяву зробив й сам Ердоган. "Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права", – закликав турецький політик.  

Автор: Ірина Буртик