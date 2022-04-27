Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії: відзначив принципову позицію Риму щодо санкцій

Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Зокрема, розповів про перебіг війни з Росією та подякував за принципову позицію Риму щодо санкцій.

Президент України наголосив, що він вдячний за долучення Італії до розслідування злочинів проти людяності, скоєних Росією.

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Також Володимир Зеленський подякував Італії за прихисток для понад 100 тисяч українців, які вимушено покинули свої домівки через російську агресію.

"Обговорили також долучення Італії до майбутніх безпекових домовленостей", – додав президент у коментарях.

До слова, у Туреччині сподіваються на те, що найближчими днями Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрінуться для переговорів. Таку думку висловив міністр Туреччини Акар Хулусі.

В Офісі Президента прокоментували відповідну заяву. Радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний, що наразі не визначений контекст зустрічі президентів, тож про неї говорити зарано.

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