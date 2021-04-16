Я задаю тон для політиків, – Зеленський зізнався, що вважає своїм найбільшим успіхом

Володимир Зеленський сподівається, що майбутнє стане його найбільшим успіхом. Українці вже зрозуміли, яким може бути президент.

За словами Зеленського, народ більше не обиратиме для себе людину "з політичним нафталіном". Це вплине на багато речей.

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Як не намагаються Порошенко (Петро – 24 канал) чи Медведчук (Віктор – 24 канал) прив’язати мені якусь корупцію – їм не вдається. Всі бачать, що це неможливо. Тому я вважаю, що задаю цей тон для політиків,

– зізнався Зеленський.

Президент зауважив: в Україні завжди всі діяли за принципом "якщо йому можна, і я теж можу". Зеленський переконаний, що змінив це.

"Я собі не дозволяю, то їм уже соромно", – зауважив український лідер.

Своїх лідерів-натхненників Зеленський не назвав. Однак зауважив, що є люди, якими він захоплюється. Деякі з них – ніколи не були політиками. Зеленський переконаний: є великі люди, і їм все одно, чим займатися.

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