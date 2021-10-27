Зеленський змінив голову Херсонської ОДА: що відомо про Геннадія Лагуту

Володимир Зеленськи призначив Геннадія Лагуту новим головою Херсонської ОДА. Він висувався кандидатом у народні депутати на проміжних виборах 31 жовтня.

Відповідний указ про призначення уже з'явився на сайті Президента. Відповідно, попереднього очільника Херсонської облдержадміністрації Сергія Козиря, звільнили.

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Лагута знімає кандидатуру з довиборів

У Херсонській області 31 жовтня пройдуть довибори у Верховну Раду. Геннадій Лагута – один із офіційно зареєстрованих кандидатів у нардепи. Як пише Суспільне, Лагута уже відмовився від балотування і закликав виборців підтримати ексголову Херсонської ОДА Козиря.

Я дякую президенту за довіру і прошу всіх виборців 184 округу, які мене підтримували, проголосувати за Сергія Козиря. Він не підведе,

– сказав Геннадій Лагута.

Чому на Херсонщині відбулися кадрові зміни

Довибори на Херсонщині відбудуться через те, що народний депутат Ігор Колихаєв став мером Херсона і відмовився від мандату. Вибори на 184 окрузі відбудуться 31 жовтня.

Нового голову області представив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він розповів, що Лагуту призначили зокрема через те, що Сергій Козир балотується у народні депутати. Виходить, що Лагута поступився балотуванням у нардепи заради посади Козиря.



Кирило Тимошенко вручив Геннадію Лагуті посвідчення / Фото Офісу Президента

До того ж, за словами Тимошенка, Офіс Президента шукав людину, яка цілковито знає проблеми регіону.

Ми виходили з того, що нам потрібен очільник області саме з цього регіону, який розуміється на Херсонщині. Ми вже кілька місяців придивлялися до пана Лагути, оскільки він був і заступником голови обласної ради,

– пояснив Тимошенко.

Що відомо про Геннадія Лагуту

Геннадій Лагута народився 10 серпня 1974 року у місті Бердянськ Запорізької області. У 1996 році закінчив Бердянський державний педагогічний інститут, де здобув фах учителя трудового навчання та фізики. Працював на різних посадах у комерційних і державних установах. Зокрема, начальником охорони на підприємстві "Цукрове".

У 2010 році Геннадія Лагуту обрали депутатом Чапаєвської селищної ради. У 2015 році він балотувався до Херсонської міської ради від партії "Опозиційний блок".

У 2016 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "юрист". У грудні 2020 став заступником голови Херсонської обласної ради. Був уповноваженою особою партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити".



Лагута був помічником Ігоря Колихаєва у Верховній Раді / Фото з його фейсбуку

Лагута задекларував квартиру у Херсоні площею понад 80 квадратних метрів та земельну ділянку площею тисячу квадратних метрів у Великій Кардашинці.

Має авто Ford Focus 2013 року та Ford KUGA 2019 року. Основний дохід отримав за місцем роботи – 81 116 гривень у благодійному фонді Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". Ще понад 20 тисяч на посаді заступника голови ОДА.