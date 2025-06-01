Зеленський змінив склад делегації на мирних перемовинах у Стамбулі

У неділю 1 червня, напередодні переговорів у Туреччині, Зеленський вніс зміни у склад української делегації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Зеленського.

Дивіться також Чи готова Росія воювати вічно і чому раптом згадала про Північну війну 300-річної давності

Хто поїде від України на переговори до Стамбула 2 червня

На сайті Офісу Президента оприлюднено список членів делегації для переговорів з Росією у Туреччині:

Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України, глава делегації.

Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу Президента України.

Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України.

Ковбаса Юрій Михайлович – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).

Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Луговський Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України.

Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України.

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Якщо порівняти цей список із попереднім, помітні деякі зміни.