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1 червня, 18:16
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Зеленський змінив склад делегації на мирних перемовинах у Стамбулі

Ірина Чеботнікова

У неділю 1 червня, напередодні переговорів у Туреччині, Зеленський вніс зміни у склад української делегації.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Зеленського.

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На сайті Офісу Президента оприлюднено список членів делегації для переговорів з Росією у Туреччині:

  • Умєров Рустем Енверович  – міністр оборони України, глава делегації.
  • Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу Президента України.
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України.
  • Ковбаса Юрій Михайлович – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).
  • Кузьмичов Георгій Юрійович  – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.
  • Луговський Олег Васильович  – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України.
  • Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України.
  • Скібіцький Вадим Васильович  – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
  • Шеріхов Олександр Ігорович  – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Якщо порівняти цей список із попереднім, помітні деякі зміни.

 