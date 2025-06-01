1 червня, 18:16
Зеленський змінив склад делегації на мирних перемовинах у Стамбулі
У неділю 1 червня, напередодні переговорів у Туреччині, Зеленський вніс зміни у склад української делегації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Зеленського.
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На сайті Офісу Президента оприлюднено список членів делегації для переговорів з Росією у Туреччині:
- Умєров Рустем Енверович – міністр оборони України, глава делегації.
- Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу Президента України.
- Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України.
- Ковбаса Юрій Михайлович – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).
- Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.
- Луговський Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України.
- Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
- Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України.
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
- Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
- Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України.
- Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Якщо порівняти цей список із попереднім, помітні деякі зміни.