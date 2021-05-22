Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому: хто став її новими членами

У наглядовій раді Державного концерну "Укроборонпром" – 3 людини. 21 травня Президент України Володимир Зеленський повністю оновив її склад.

Відповідний указ № 209/2021 опубліковано на сайті глави держави. Причини такого рішення наразі невідомі.

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Хто став новими членами наглядової ради Укроборонпрому

В указі Зеленського зазначено, що членами наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" відповідно до статті 5 закону "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" стануть:

Милованов Тимофій Сергійович.

Носов Олександр Григорович.

Шурма Ростислав Ігорович.

Іншим указом Зеленський припинив повноваження Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду. Доля інших двох членів ради – Валерія Іващенка та Ентоні Тетера – наразі невідома. Як і причини такого рішення президента.

Коротко про нових членів наглядової ради Укроборонпрому

наглядова рада Укроборонпрому є вищим органом управління концерном, який забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління.

Джерела: Wikipedia, НАЗК

Тимофій Милованов

Асоційований професор економіки в Піттсбурзькому університеті, почесний президент Київської школи економіки, співзасновник VoxUkraine. Народився 1975 року у Києві.

З жовтня 2016 — заступник голови ради Національного банку України. З 29 серпня 2019 – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (до березня 2020) в уряді Гончарука.

З листопада 2020 – позаштатний радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Ростислав Шурма

Народився 1983 року у Львові. Генеральний директор заводу "Запоріжсталь" (Метінвест, СКМ Ріната Ахметова) з 30 липня 2012 до 25 листопада 2019.

Був членом наглядової ради Маріупольського металургійного комбінату, головою наглядової ради заводу "Промет" у Болгарії, членом ради директорів "Метінвест-Траметал" в Італії.

Депутат Донецької обласної ради 6 скликання. У 2019 був кандидатом у народні депутати від "Опозиційного блоку" (6 у списку), до Ради не пройшов.

Олександр Носов

У відкритому доступі є відомості про приватного підприємця з Вінницької області, 1973 року народження.

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Однак чи саме його стосується указ президента – поки що невідомо.

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