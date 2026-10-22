"Трамп має рацію": Зеленський зробив заяву про окупацію Криму у 2014 році

Володимир Зеленський заявив, що великої війни вдалося б уникнути за умов опору окупації Криму у 2014 році. Він погодився з Дональдом Трампом, що відсутність наказу захищати півострів стала фатальною помилкою.

На цьому Зеленський наголосив у подкасті The Diary Of A CEO.

Зеленський про помилку 2014 року

Агресія Росії розпочалася саме із загарбання півострова, яке відбувалося повільно та без військової відповіді. Головна проблема полягала у відсутності чітких наказів від тогочасної влади щодо захисту українських територій.

Війна насправді почалася з окупації Криму. Просто ця окупація відбувалася повільно. Вона мало нагадувала війну, оскільки Україна на той момент не чинила опору. Проблема полягала в тому, що від української влади не надходило чітких наказів захищати свою землю,

– сказав президент.

На його переконання, рішуча військова відповідь у 2014 році могла повністю змінити плани Кремля та відвернути масштабний напад. Зеленський підкреслив, що спочатку в Крим увійшли лише десятки окупантів, проти яких тодішня влада повинна була віддати наказ дати відсіч.

Якби тоді по них завдали удару у відповідь, шансів на повномасштабну війну не було б. Путін знав би, що буде удар, що буде відповідь,

– сказав глава держави.

Тож Зеленський погодився з думкою Дональда Трампа про те, що втрата півострова стала ключовим чинником подальшого вторгнення.

"Трамп має рацію в тому, що якби не допустили втрати Криму, війни б не було. Я погоджуюся з президентом Трампом", – сказав він.

Раніше Зеленський також зазначав, що лідери Європи до останнього не вірили у повномасштабний напад і не чекали вторгнення у 2022 році.

Європейські партнери на той момент володіли меншим обсягом розвідувальних даних порівняно зі США.