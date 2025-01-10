Юридично не можна визнати окуповані території, – Зеленський відкинув будь-які поступки Кремлю

Володимир Зеленський вважає, що, якщо Путіна не спинити й зараз віддати йому території, то за рік чи два Росія може прийти в Європу. Саме тому партнери повинні зробити усе, щоб Кремль не міг розв'язати нову війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24.

До теми Наша мрія – отримати гарантії і закінчити війну в 2025 році, – Зеленський

Зеленський висловився про територіальні поступки

Зеленський вважає, що Путін не зупиниться на Україні. Так, український лідер в інтерв'ю наголосив, що кремлівський диктатор не розуміє нічого, окрім сили.

"(Потрібно – 24 Канал), щоб йому було боляче за цю війну. Боляче і дорого. Він та його народ повинні відчувати, чому наступного разу не треба йти з новою хвилею війни, що буде боляче, якщо зробити нові такі кроки", – наголосив Зеленський.

Водночас президенти України додав що просто "сісти за стіл переговорів", віддати території Росії, то Путін буде лише потирати руки.

Він скаже: "Окей, нам треба рік – два, і ми прийдемо з новою хвилею". Він точно прийде до Європи. Він хоче увійти в історію такою людиною, яка забирає землі, яка має таку державу і яку ніхто не може перемогти. Це його хворе бажання,

– вважає президент України.

Саме тому Зеленський наголошує, що не можна йти на поступки Путіну. Натомість потрібно мати гарантії безпеки.

Президент також акцентував, що Україна не може визнати окупацію своїх територій, адже це юридично неможливо. Резюмуючи свою відповідь, Зеленський заявив, що головна ціль Путіна – повністю контролювати європейський континент.