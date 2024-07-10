У Білому дому сказали, коли пройде зустріч Зеленського з Байденом

Президент Зеленський, перебуваючи у Вашингтоні на Саміті НАТО, зустрінеться із президентом США Байденом. У Білому домі оголосили про дату зустрічі.

Очільники обох країн обговорять питання війни в Україні. Станеться це уже у четвер, 11 липня.

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За останні тижні Байден і Зеленський зустрінуться уже втретє

Зустріч Зеленського та Байдена розпочнеться о 13:30.

У четвер після обіду президент Байден зустрінеться з президентом України Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, оскільки вона продовжує захищатися від російської агресії,

– сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зустрінуться президенти у конференц-центрі, де проходять сесії НАТО. Це станеться безпосередньо перед засіданням Ради Україна – НАТО.

Речниця додала, що це буде третя зустріч Зеленського і Байдена за останні тижні: раніше вони зустрічалися у Франції та Італії.

"Вона ще більше продемонструє міцність партнерства між нашими країнами", – запевнила речниця.