Зеленський зустрінеться з Байденом у Польщі, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський найближчим часом планує зустрітись із президентом США Джо Байденом. Зустріч може бути в Польщі, куди планує візит глава Білого Дому.

Зеленський, ймовірно, теж планує офіційний візит до Польщі. Про це пишуть польські ЗМІ.

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Офіційно польська сторона поки не коментує повідомлення про запланований візит, посилаючись на міркування безпеки. Однак джерела ЗМІ з українського боку пишуть, що "дипломатичну ініціативу" Зеленського можуть представити в Польщі та на форумі ООН.