Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Рютте: головні заяви
Джерело:Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони розпочали спільну пресконференцію.
Про це повідомляє Офіс Президента України. Головні тези, озвучені лідерами, ключові заяви під час пресконференції – читайте на 24 Каналі.
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Про що говорили Зеленський та Рютте
Путін ніколи не зупиниться. Якщо ми його не зупинимо, він не зупиниться. Йому подобається сам процес. Він вболівальник війни, Зеленський пояснив, що мав на увазі, коли раніше говорив про Будапештський меморандум. За його словами, Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО, Він ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю. Під час пресконференції у Зеленського запитали, чи вважає він План перемоги, а зокрема пункти про запрошення до НАТО та дозвіл на удари вглиб Росії, реалістичним. Вже не вперше я чую такі питання – реалістично це чи ні, Попри це, за словами президента, він впевнений у тому, що вірить в українців. Володимир Зеленський під час зустрічі з Рютте заявив, що наша держава заслуговує, аби доєднатися до Північноатлантичного альянсу. За його словами, для цього необхідно посилювати навчальні місії, які працюють для захисту від російської агресії. Він наголосив, що станом на сьогодні наша держава підписала майже 30 міжнародних домовленостей з партнерами, оскільки цього потребує як Україна, так і Європа. Генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції заявив, що НАТО працює з Україною дедалі більше, наближаючи її до членства в Альянсі. Водночас, за його словами, Китай став фактором, який грає на руку війні Росії в Україні.
Зеленський заявив, що Путін "вболівальник війни"
– наголосив президент Зеленський.
Зеленський відреагував на "можливе створення ядерної зброї" Україною
– підкреслив Зеленський.
Зеленський висловився про пункти Плану перемоги
– відповів глава держави.
Україна заслуговує на те, щоб стати 33-м членом НАТО
НАТО працює з Україною дедалі більше
Путін ніколи не зупиниться. Якщо ми його не зупинимо, він не зупиниться. Йому подобається сам процес. Він вболівальник війни,
Зеленський пояснив, що мав на увазі, коли раніше говорив про Будапештський меморандум. За його словами, Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.
Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО,
Він ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю.
Під час пресконференції у Зеленського запитали, чи вважає він План перемоги, а зокрема пункти про запрошення до НАТО та дозвіл на удари вглиб Росії, реалістичним.
Вже не вперше я чую такі питання – реалістично це чи ні,
Попри це, за словами президента, він впевнений у тому, що вірить в українців.
Володимир Зеленський під час зустрічі з Рютте заявив, що наша держава заслуговує, аби доєднатися до Північноатлантичного альянсу.
За його словами, для цього необхідно посилювати навчальні місії, які працюють для захисту від російської агресії.
Він наголосив, що станом на сьогодні наша держава підписала майже 30 міжнародних домовленостей з партнерами, оскільки цього потребує як Україна, так і Європа.
Генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції заявив, що НАТО працює з Україною дедалі більше, наближаючи її до членства в Альянсі.
Водночас, за його словами, Китай став фактором, який грає на руку війні Росії в Україні.