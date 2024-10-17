Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Рютте: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони розпочали спільну пресконференцію.

Про це повідомляє Офіс Президента України. Головні тези, озвучені лідерами, ключові заяви під час пресконференції – читайте на 24 Каналі.

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Про що говорили Зеленський та Рютте