Говорили про шлях України в ЄС: Зеленський зустрівся з главами МЗС Австрії та Чехії
20 липня 2022 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
До Києва 20 липня прибули міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александр Шалленберг і Ян Ліпавський. Дипломати зустрілись із президентом Володимиром Зеленським.
Насамперед Зеленський подякував Австрії та Чехії за підтримку кандидатства України на вступ до ЄС. Наступний крок – початок діалогу щодо вступу у Євросоюз.
До речі Зеленський годину говорив із Дудою про ситуацію на полі бою та оборонну підтримку
Це потужна підтримка...Дуже хотілося б, щоб була нова сторінка в житті України як повноправного члена ЄС,
– сказав Зеленський.
Президент зазначив, що Україна розраховує на підтримку в цьому питанні від Чехії, яка головує у Раді ЄС.
Зустріч делегацій / Фото Офісу Президента
Як минула зустріч
- Також Зеленський відзначив допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, хороше ставлення до вимушено переміщених осіб, жінок і дітей.
- Крім того, глава держави подякував Чехії за потужну оборонну підтримку, а Австрії – за гуманітарну допомогу. Зокрема, за автомобілі екстреної медичної допомоги та пожежний транспорт.
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