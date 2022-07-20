Говорили про шлях України в ЄС: Зеленський зустрівся з главами МЗС Австрії та Чехії

До Києва 20 липня прибули міністри закордонних справ Австрії та Чехії Александр Шалленберг і Ян Ліпавський. Дипломати зустрілись із президентом Володимиром Зеленським.

Насамперед Зеленський подякував Австрії та Чехії за підтримку кандидатства України на вступ до ЄС. Наступний крок – початок діалогу щодо вступу у Євросоюз.

До речі Зеленський годину говорив із Дудою про ситуацію на полі бою та оборонну підтримку

Це потужна підтримка...Дуже хотілося б, щоб була нова сторінка в житті України як повноправного члена ЄС,

– сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Україна розраховує на підтримку в цьому питанні від Чехії, яка головує у Раді ЄС.



Зустріч делегацій / Фото Офісу Президента

Як минула зустріч

Також Зеленський відзначив допомогу Україні під час повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, хороше ставлення до вимушено переміщених осіб, жінок і дітей.

Крім того, глава держави подякував Чехії за потужну оборонну підтримку, а Австрії – за гуманітарну допомогу. Зокрема, за автомобілі екстреної медичної допомоги та пожежний транспорт.

Детальніше – Зеленський зустрівся з міністрами Австрії й Чехії: відео