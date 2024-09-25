Зеленський зустрівся з Ердоганом: які теми обговорювали лідери

Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Це сталося під час візиту українського лідера до США.

Володимир Зеленський зустрівся із турецьким лідером. Про це мовиться на офіційному сайті президента України. Він запросив його відвідати нашу державу.

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Про що говорили лідери

Особливу увагу приділили активізації двосторонньої торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Крім цього, також порушили тему залучення Туреччини й турецьких компаній до відбудови України.

Лідери країн детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Раніше український президент зустрівся із президентом Фінляндії Александром Стуббом у Нью-Йорку, де обговорили оборонну співпрацю, потреби України та міжнародні зусилля для досягнення миру.