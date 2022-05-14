Зеленський зустрівся із сенаторами США на чолі з Мітчеллом Макконнеллом

В Україну прибула делегація Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом. Політики зустрілись із Володимиром Зеленським.

Український президент наголосив, що це потужний сигнал двопартійної підтримки України з боку Конгресу США та американського народу.

До речі Конгрес США має ухвалити додаткову допомогу Україні до 19 травня, щоб не було затримок

Зеленський подякував за лідерство Штатів щодо допомоги у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи.

Ми дуже цінуємо це,

– наголосив Зеленський.

Росію треба визнати державою-терористом

Він додав, що Росія здійснює геноцид проти українського народу. Агресор скоює воєнні злочини, яких жахається весь світ, наприклад, тортури, масові розстріли, зґвалтування.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю. Крім того, важливо посилювати тиск на банківський сектор країни-агресора.

"Вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму, – підсумував глава держави.

Зустріч Зеленського із сенаторами / Фото ОП:

Візити американських посадовців

До Києва 1 травня приїхала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Вона теж зустрілась з президентом Володимиром Зеленським. Президент підкреслив, що візит американської посадовиці є сигналом потужної підтримки України народом Сполучених Штатів. Пелосі зазначила, що цей візит призначений для того, щоб подякувати українцям за їхню свободу. Вашингтон обіцяє підтримувати Україну до кінця війни.

24 квітня до Києва приїжджали голова Пентагону Ллойд Остін та державний секретар США Ентоні Блінкен. Вони теж зустрічались з керівництвом держави. Потім Блінкен запевнив, що Росія у цій війні зазнає невдачі, а Україна має успіх.

Допомога від США

До слова, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Він передбачає спрощений процес надання зброї нашій державі. Це історична подія, адже таку процедуру вдруге запустили після Другої світової війни.

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