Зеленський зустрівся із шеф-кухарем World Central Kitchen Хосе Андресом

Володимир Зеленський провів зустріч із шеф-кухарем і засновником гуманітарної організації World Central Kitchen. Хосе Андрес прибув до Офісу Президента 11 серпня.

Президент подякував очільнику міжнародної організації за роботу, яку вони роблять. Адже WCK допомагає тисячам українців, які потерпають від розв'язаної росією війни. До речі, якось до цього навіть долучився американський актор Лієв Шрайбер, який готував гарячий борщ для українців.

Теж про WCK Окупанти влучили ракетою у вагон із гуманітарною допомогою жителям Маріуполя

Чому важлива діяльність міжнародної організації

Глава держави зазначив, що World Central Kitchen із першого дня повномасштабного вторгнення почала працювати на українсько-польському кордоні. Тоді там допомагали вимушеним переселенцям. Проте наразі організація вже розгорнула активну діяльність у багатьох містах України, де також і створює нові робочі місця для наших громадян.

Цінуємо вашу допомогу українцям із першого дня повномасштабної російської агресії та вашу присутність в Україні в цей складний момент. Дякуємо за те, що ви приділяєте нашій країні значну частину свого часу,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що держава готова всіляко сприяти діяльності організації такого рівня. Адже вона виконує вкрай важливу гуманітарну місію.



Хосе Андерс на зустрічі з главою держави / Фото Офісу Президента

Що відомо про діяльність WCK в Україні До роботи World Central Kitchen вже залучено приблизно 5 тисяч українців, які працюють у понад 500 закладів харчування. Від 24 лютого вони приготували вже понад 130 мільйонів обідів для наших громадян.



Проте ця організація була створена для таких цілей ще у 2010. Відтоді вона працювала в багатьох проблемних точках планети. Головним гаслом До роботи World Central Kitchen вже залучено приблизно 5 тисяч українців, які працюють у понад 500 закладів харчування. Від 24 лютого вони приготували вже понад 130 мільйонів обідів для наших громадян.Проте ця організація була створена для таких цілей ще у 2010. Відтоді вона працювала в багатьох проблемних точках планети. Головним гаслом WCK "Ми будемо там, де бій за те, щоб голодні могли поїсти".

World Central Kitchen буде працювати в деокупованих областях

Під час зустрічі Хосе Андрес наголосив, що вони продовжуватимуть допомагати українцям. Зокрема готові підтримуватиме людей на територіях, які будуть поступово звільняти від російської окупації.

Ми будемо готові вже в перші години допомагати регіонам, які будуть деокуповані,

– сказав іноземець.



Хосе Андерс під час зустрічі / Фото Офісу Президента

Президент згадав цю зустріч ввечері

Про свою зустріч із шефом Хосе Андресом президент говорив у вечірньому зверненні за 11 серпня. Очільник держави акцентував, що його сьогоднішній співрозмовник це не лише успішний ресторатор, який працює в Америці, а й один із найвідоміших і найвпливовіших людей світу.

Також сказав, що одним із важливих моментів зустрічі були домовленості про роботу World Central Kitchen на деокупованих територіях. Адже Україна повинна зробити все, щоб забезпечити потреби людей у містах і селах, які продовжують звільняти наші захисники.

І я хочу сьогодні подякувати також усім українцям і громадянам держав – наших друзів, які допомагають задоволенню саме гуманітарних потреб, що створені цією війною. Це багатотисячна гуманітарна армія України та всього вільного світу, якій Росія не може й не зможе нічого протиставити. Я дякую вам!

– підсумував український лідер.

Звернення Володимира Зеленського за 11 серпня: дивіться відео