Допоможуть у разі повторного нападу Росії: Зеленський підписав із Сунаком важливу угоду

12 січня президент Зеленський зустрівся з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Вони підписали угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Сьогодні очільник британського уряду прибув до Києва з офіційним візитом. Зеленський і Сунак уклали історичну домовленість.

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Гарантії безпеки від Британії

Стало відомо, що лідери обох країн вже провели переговори у Мар'їнському палаці.

Момент зустрічі президента України і британського прем'єра: відео Володимир Зеленський

Опісля вони поставили підпис під важливим документом про співробітництво між країнами у сфері безпеки строком на 10 років. Ця угода діятиме до вступу України у НАТО. Термін її дії можна продовжувати.

Вона передбачає, по – перше, взаємодію країн у сфері оборони і безпеки. Це значить, що Лондон буде ділитися з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Крім того, Британія зобов'язалася надати Україні військову допомогу у разі повторного наступу Росії.

Зверніть увагу! Цей двосторонній договір між Україною і Британією став першою укладеною угоду у рамках декларації про гарантії безпеки, яку підписали країни "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі у липні 2023 року.Вони передбачають заходи з допомоги українській армії, заходи на випадок нової агресії та посилення санкцій на Росію і притягнення до відповідальності винних у злочинах проти українців.

Коментуючи підписаний договір, Зеленський зазначив, що якби такі гарантії надали Україні у 1991 році, війни з Росією б не трапилося.

Британія та Україна уклали двосторонню угоду про гарантії безпеки / Фото Офіс президента

Британія надасть Україні найбільший від початку війни пакет допомоги

Ріші Сунак оголосив про передачу Україні великого пакету військової допомоги на 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів.

До пакету увійдуть:

обладнання до ППО;

протитанкова зброя;

ракети дальнього радіуса дії;

тисячі снарядів;

Крім того, Британія пообіцяла провести ще навчання для тисячі українських військових. Окремо країна виділить 200 мільйонів фунтів для виготовлення БпЛА. Сунак запевнив, що Британія і у наступні роки допомагатиме Україні.