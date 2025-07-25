Закон про НАБУ і САП, зустріч з Путіним та зброя: головне з розмови Зеленського зі ЗМІ

Володимир Зеленський 24 липня провів зустріч із журналістами. Під час розмови президент обговорив тему ситуації із законом про НАБУ і САП, можливий особистий контакт із Путіним, а також військову допомогу, яку нададуть нашій держави партнери.

Головні заяви президента України під час розмови із медійниками – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Зеленський відповів, чи є ризики для євроінтеграції України через законопроєкт про НАБУ і САП

Що сказав Зеленський під час зустрічі із журналістами?