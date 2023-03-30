Готові відкрити танковий завод: делегація Rheinmetall приїхала у Київ на зустріч із Зеленським
Джерело:Володимир Зеленський
Делегація німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG 30 березня побувала в Києві. Представники компанії на чолі з главою Rheinmetall Арміном Паппергером зустрілися з Володимиром Зеленським.
Зеленський повідомив, що разом з делегацією Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном.
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Зеленський обговорив перспективи розвитку співпраці
Також сторони обговорили перспективи розвитку співробітництва.
Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі,
– заявив Зеленський.
Глава держави також висловив вдячність оборонній компанії Німеччини, "а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України".
"Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", – додав президент.
Rheinmetall готовий збудувати танковий завод в Україні
- Раніше повідомлялося, що Rheinmetall перебуває у процесі переговорів з українським урядом щодо будівництва танкового заводу в Україні.
- Паппергер заявив, що приблизна вартість будівництва заводу складатиме 200 мільйонів євро. Щороку завод може випускати до 400 основних бойових танків типу Panther.
- Глава Rheinmetall назвав переговори з Україною "багатообіцяючими". Він висловив сподівання, що потрібні рішення будуть прийняті "протягом наступних двох місяців".
- Що важливо, у Rheinmetall готові будувати завод, попри війну Росії проти України й ракетні обстріли. Паппергер впевнений, що танковий завод можна захистити від російських обстрілів за допомогою протиповітряної оборони.