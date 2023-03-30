Готові відкрити танковий завод: делегація Rheinmetall приїхала у Київ на зустріч із Зеленським

Делегація німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG 30 березня побувала в Києві. Представники компанії на чолі з главою Rheinmetall Арміном Паппергером зустрілися з Володимиром Зеленським.

Зеленський повідомив, що разом з делегацією Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном.

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Зеленський обговорив перспективи розвитку співпраці

Також сторони обговорили перспективи розвитку співробітництва.

Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі,

– заявив Зеленський.

Глава держави також висловив вдячність оборонній компанії Німеччини, "а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України".

"Цінуємо цю важливу допомогу у нашій боротьбі за свободу та демократичні цінності", – додав президент.

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