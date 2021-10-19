Зеленський зустрівся з міністром оборони США: говорили про Донбас та НАТО
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський 19 жовтня зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Києві. Політики обговорили співпрацю Штатів й України у сфері безпеки й оборони.
Зеленський подякував Остіну за візит та постійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
До речі Наша підтримка України непохитна, – Остін не сумнівається, що Росія почала війну на Донбасі
США – головний партнер України у сфері безпеки
Політики говорили про поглиблення взаємодії між Україною та США відповідно до попередніх домовленостей.
Зеленський наголосив, що Штати залишаються для України головним партнером у сфері безпеки й оборони. Також відзначили, як оперативно Україні надали безпекову допомогу в розмірі 60 мільйонів доларів, про яку домовлялись раніше.
Зустріч українських політиків з міністром оборони США / Фото ОП
Говорили про Донбас та НАТО
Зеленський та Остін обмінялися думками щодо безпекової ситуації на Донбасі, а також у регіоні Чорного й Азовського морів. Президент розповів про намагання активізувати роботу всіх переговорних форматів для досягнення миру. Відтак обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО.
Міністру розповіли про реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО.
Підняли тему енергетичної безпеки
Політики не оминули тему енергетичної безпеки України та Європи. Ллойд вкотре запевнив Зеленського у рішучій підтримці з боку США.
Візит Ллойда в Україну: що відомо
- Ллойд Остін завітав Україну у межах офіційного візиту в Європу. Перед цим він був у Грузії, а далі вирушить у Румунію.
- Він зустрівся з міністром оборони України Андрієм Тараном.
- Лойд запевнив, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ та засуджує дії Росії, яка розпочала війну на Донбасі.
Зеленський зустрівся з Ллойдом / Фото ОП