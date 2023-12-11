Зеленський розпочав візит до США: зустрівся з главою Пентагону та генералом Брауном

Володимир Зеленський 11 грудня прибув з візитом до США. У перший день свого перебування у Вашингтоні він зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном і генералом Чарльзом Брауном.

Під час зустрічі разом з Володимиром Зеленським була присутня українська делегація. У її складі – Андрій Єрмак, а також Оксана Маркарова.

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Що обговорили під час зустрічі

Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США,

– зазначив Зеленський.

Він зазначив, що обговорювали виклики для глобальної безпеки. Також мова йшла про розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оброни.

Глава держави подякував за виконання домовленостей. Зокрема тих, які стосуються посилення протиповітряної оборони. Також подякував Остіну та Брауну за їхнє особисте лідерство.

Звернімо увагу, що 10 грудня Володимир Зеленський прибув з візитом до Аргентини. Він був присутнім на інавгурації Хав'єра Мілея та відповів журналістам на питання, пов'язані з постачанням зброї.

Битву не програно, – Зеленський

Напередодні зустрічей у США Зеленський заявив, що переконаний, що українцям вдасться побороти паузу у допомозі США. Глава держави додав, що ця битва ще не програна.

Спілкуючись з представниками латиноамериканських ЗМІ у Буенос-Айресі 11 грудня, Володимир Зеленський зазначив, що потрібно йти далі. Він додав, що 12 грудня виступить перед сенаторами та матиме зустріч зі спікером Палати представників.

Ми (українці – 24 Канал) не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу. Тому треба взяти себе в руки і йти далі,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що у нього у США щодо цього запланована низка зустрічей на найближчі дні. Крім того, він має провести перемовини з американським колегою Джо Байденом.

"І ми будемо працювати над тим, щоб подолати цю паузу в допомозі від США України. Ми це поборемо і не тільки це. Все поборемо", – заявив український лідер.

Зауважимо, що у Байдена висловлюють припущення, що США виділять новий пакет військової допомоги для України до кінця місяця.