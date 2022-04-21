Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Іспанії та Данії й подякував їм за підтримку України
Джерело:Офіс Президента
У четвер 21 квітня у Київ прибули прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. Вони вже зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
Володимир Зеленський подякував гостям за візит та підтримку України. Він зауважив, що це дуже важливо для українців в такий непростий час.
На власні очі побачили жахіття війни: прем'єри Іспанії та Данії приїхали у Бородянку
Цього ж дня глави іспанського та данського урядів відвідали зруйновану російськими окупантами Бородянку. Вони оглядали руїни містечка та спілкувалися з місцевими жителями, які пережили усі жахи цієї війни.
Сьогодні зустрічаюсь у Києві з Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та Прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Дякую, що в такий непростий час ви поруч з українцями,
– сказав Володимир Зеленський.
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