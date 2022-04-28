Співпраця в енергетиці та підтримка України: про що Зеленський говорив з прем'єром Болгарії

Український лідер Володимир Зеленський 28 квітня зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Перемовини президент України назвав змістовними.

Після розмови політики вийшли до журналістів на спільний брифінг. Про головне із зустрічі Зеленського з Петковим – читайте далі.

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Володимир Зеленський подякував Болгарії за підтримку України та українського народу. Підчас перемовин політики обговорили всі ключові питання, які потребували уваги.

Україна зараз як ніколи потребує підтримки надійних друзів, які б відстояли право на життя для нашого народу, а також право на нашу власну державу та європейське майбутнє,

– сказав український лідер.

Про що домовилися політики

Налагодження взаємодії для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Така співпраця, на думку Зеленського, буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. Взаємодія в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Досягнуті домовленості щодо налагодження транспортування аграрної продукції з України через чорноморський порт Варни.

Болгарія підтримує вступ України до ЄС

Президент України заявив, що Болгарія підтримає рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу на наступному засіданні Європейської ради.

Я дуже радий, що наші партнери визнають те, що Україна заслуговує і вже заслужила прискорену процедуру вступу нашої держави до ЄС,

– заявив Зеленський.

Він також подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за чітку та послідовну підтримку європейського майбутнього України. Крім того, Болгарія висловила готовність взяти участь у повоєнній відбудові нашої країни, зокрема в одному з південних регіонів.

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Як повідомив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, його країна сприятиме експорту української електроенергії та надасть порт "Варна" як логістичний хаб для перевалки борошна та соняшнику.

"Болгарія з радістю сприятиме експорту української електроенергії до Болгарії та на Балкани. Це дасть нам чудову можливість отримати додаткову електроенергію, а вам – вільні кошти, яких ви так потребуєте", – додав сказав Петков.

Він висловив абсолютну впевненість у перемозі України у війні проти Росії.

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Позиція Болгарії у війні Росії проти України

Болгарія із самого початку російського нападу на Україну заявила про свою підтримку українського народу.

Країна почала приймати український біженців, а прем'єр Болгарії відкрив кампанію зі збору коштів для допомоги українського народу.

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