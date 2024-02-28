Зеленський зустрівся з президенткою Молдови на тлі подій в Придністров'ї

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови. Це відбулось після того, як невизнане Придністров'я попросило у Росії "захисту" від Кишинева.

Зустріч відбулась 28 лютого в столиці Албанії у межах саміту "Україна – Південно-Східна Європа". Уряд Молдови вже відреагував на так зване голосування в Придністров'ї.

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Що відомо про зустріч Зеленського та Санду

На сайті Офісу Президента мовиться про те, що Володимир Зеленський та Майя Санду обговорили:

нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови,

намагання Росії дестабілізувати там ситуацію,

дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

Лідери країн говорили також про функціонування транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

І Зеленський, і Санду запевнили, що інтеграція України та Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн. Київ та Кишинів домовилися:

надалі підтримувати одне одного,

координувати зусилля на шляху до членства в ЄС.

Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей,

– запевнив Зеленський.

Що трапилось у невизнаному Придністров'ї