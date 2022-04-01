Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Президент України подякував політикині за підтримку нашої держави.

Відповідну інформацію президент оприлюднив ввечері 1 квітня. Саме у цей день президентка Європарламенту відвідала Київ з офіційним візитом.

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Зеленський заявив, що візит Мецоли є важливим кроком

Візит Президентки Європарламенту Роберти Мецоли – важливий крок підтримки нашої держави та всіх наших людей. Вдячний, що ви на боці світла й добра щодо України,

– написав Володимир Зеленський.

Президент додав, що Україна це дуже це цінує.

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До речі, варто пригадати, що президентка Європарламенту під час візиту в Україну дала нашій державі три обіцянки:

визнання війни Росії проти України війною проти європейських цінностей;

членство в Євросоюзі;

допомогу у відбудові наших міст та сіл.

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