Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту
Джерело:Zelenskiy / Official
Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Президент України подякував політикині за підтримку нашої держави.
Відповідну інформацію президент оприлюднив ввечері 1 квітня. Саме у цей день президентка Європарламенту відвідала Київ з офіційним візитом.
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Зеленський заявив, що візит Мецоли є важливим кроком
Візит Президентки Європарламенту Роберти Мецоли – важливий крок підтримки нашої держави та всіх наших людей. Вдячний, що ви на боці світла й добра щодо України,
– написав Володимир Зеленський.
Президент додав, що Україна це дуже це цінує.
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До речі, варто пригадати, що президентка Європарламенту під час візиту в Україну дала нашій державі три обіцянки:
- визнання війни Росії проти України війною проти європейських цінностей;
- членство в Євросоюзі;
- допомогу у відбудові наших міст та сіл.
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