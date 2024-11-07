Зеленський зустрівся з Рютте і поговорив про дозвіл на далекобійну зброю

Зеленський закликав Захід надати Україні можливість для ударів по військових об’єктах Росії. Участь КНДР у війні потребує термінової реакції союзників.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте, під час якої обговорив поточну ситуацію на фронті. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал президента.

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Про що говорили Зеленський і Рютте

Окрему увагу вони приділили участі північнокорейських військових у війні на боці Росії, що вимагає посиленої та активнішої відповіді з боку країн Заходу.

Зверніть увагу! Зеленський також зазначив, що вони обговорили виконання рішень Вашингтонського саміту. Серед пріоритетних напрямів – зміцнення протиповітряної оборони, інвестиції в українське виробництво боєприпасів, дронів та далекобійної зброї.

Президент наголосив на необхідності отримання дозволу на використання далекобійної зброї для ураження військових об’єктів, розташованих на території Росії, що має стати частиною міжнародної підтримки в боротьбі з агресією.

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