Зеленський зустрівся з Санду в Києві: перші кадри

31 березня президентка Молдови Майя Санду прибула до Києва з робочим візитом. Зеленський зустрів колегу у Маріїнському палаці.

Під час зустрічі лідери держав предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії. Зеленський підкреслив, що наразі держави роблять все необхідне для розбудови дружніх і тісних взаємин.

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Яка мета зустрічі

Під час перемовин український лідер також відзначив важливість солідарності Молдови з народом України в умовах повномасштабної війни з Росією.

Майя Санду зустрілась з Зеленським: дивіться відео

Крім того, глава держави поінформував Санду про ситуацію на фронті.

Президентка Молдови відвідала Київ / Фото ОП

Окрему увагу приділили питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також перспективам руху наших держав шляхом європейської інтеграції,

– повідомив Зеленський.

Під час зустрічі президент відзначив спільне досягнення в інфраструктурі – сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем.

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