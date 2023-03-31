Зеленський зустрівся з Санду в Києві: перші кадри
Джерело:Володимир Зеленський
31 березня президентка Молдови Майя Санду прибула до Києва з робочим візитом. Зеленський зустрів колегу у Маріїнському палаці.
Під час зустрічі лідери держав предметно обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії. Зеленський підкреслив, що наразі держави роблять все необхідне для розбудови дружніх і тісних взаємин.
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Яка мета зустрічі
Під час перемовин український лідер також відзначив важливість солідарності Молдови з народом України в умовах повномасштабної війни з Росією.
Майя Санду зустрілась з Зеленським: дивіться відео
Крім того, глава держави поінформував Санду про ситуацію на фронті.
Президентка Молдови відвідала Київ / Фото ОП
Окрему увагу приділили питанню створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також перспективам руху наших держав шляхом європейської інтеграції,
– повідомив Зеленський.
Під час зустрічі президент відзначив спільне досягнення в інфраструктурі – сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем.
Союзники України відвідали Бучу
- Цього ж дня, у річницю деокупації Бучі, в Україну прибули глава уряду Словаччини Едуард Гегер, прем'єр Словенії Роберт Голоб, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович та президентка Молдови Майя Санду.
- Політики здійснили візит до церкви Святого Апостола Андрія Первозванного, де минулого року знайшли масові поховання мешканців Бучі, яких убили російські окупаційні війська.
- Зеленський вручив Бучі відзнаку "місто-герой". Він не сумнівається, що людяність переможе, однак світ повинен пам'ятати кожне українське місто, яке веде боротьбу з ворогом.
- Крім того, президент подякував партнерам. Він зазначив, що з Голобом обговорювали новий пакет військової допомоги від Словенії, а також взаємодію щодо відновлення та відбудови звільнених територій.