Зеленський зустрівся з сім'ями військових, які посмертно стали Героями України

Володимир Зеленський зустрівся з сім'ями 4 військових, яких посмертно нагородили званням Героя України. Президент передав їм ордени "Золота зірка".

Глава держави наголосив, що для нього честь передати найвищі нагороди родинам за подвиг їхніх рідних. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що усіх українських героїв обов'язково відзначать.

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Для нас нагорода, що ми живемо з такими людьми в одній країні, а для вас ця нагорода – велика подяка й уклін від усього українського народу,

– сказав Зеленський.

Кого нагородив президент

Миколу Верхогляда

Званням Героя України посмертно відзначили полковника запасу Миколу Верхогляда, який був учасником Миротворчих сил ООН у колишній Югославії в 1995 – 1996 роках. Виконуючи обов'язки на посаді заступника командувача сектору "Сараєво" контингенту ЗСУ, Верхогляд не допустив знищення близько 8 тисяч осіб мирного мусульманського населення.

Військовий забезпечив безпечне виведення людей у визначений район. Крім того, він без жодної втрати запобіг захопленню заручників зі складу миротворчого контингенту ООН, однак сам при цьому зазнав поранення.

Зеленський передав орден "Золота Зірка" його дружині Тетяні та сину В'ячеславу.

Павла Півоваренка

Нагороду президент передав дружині Світлані та синам Євгену та Максиму загиблого Героя України Павла Півоваренка. Військовий у 2014 році на посаді командира бригади брав участь у звільнені Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної. Крім того, він воював за Мар'їнку, брав участь у боях у районі селищ Дзеркальне та Кутейникове.

22 серпня 2014 року Півоваренко командував зведеним підрозділом та прорвався до оточеного особового складу бригади. Воїн загинув під Іловайськом ведучи бій.



Зеленський передав нагороди сім'я Героїв України / Фото Офісу Президента

Петра Полицяка

Зеленський передав орден "Золота Зірка" батькам солдата Петра Полицяка – Вірі та Петру. Військовий з листопада 2014 року брав участь в АТО, зокрема обороняв Донецький аеропорт. Під ворожим вогнем він допоміг евакуювати важкопораненого побратима.

У січні 2015 року поранений Полицяк відмовився від евакуації та продовжував виконувати бойові завдання. 14 січня під інтенсивними обстрілами окупантів він підняв прапор України над новим терміналом Донецького аеропорту. Герой загинув, коли бойовики підірвали новий термінал летовища.



Батькам героя Петра Полицяка передали нагороду / Фото Офісу Президента

Руслама Хамраєва

Нагороду передали й сину Алішару та батькам Антоніні й Шонійозу солдата Рустама Хамраєва. У 2014 році боєць добровільно вступив до лав "Айдару". Під час звільнення з оточення десантників 80-ї бригади в районі Металіста Рустам утримував позицію та прикрив відхід своєї групи вогнем. Стримуючи натиск противника, герой дозволив побратимам перегрупуватися й вийти з оточення, а сам героїчно загинув.

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