Зеленський у Молдові зустрівся з Вучичем: несподівано зачепили тему санкцій проти Росії
Джерело:Александар Вучич
Під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові президент Зеленський зустрівся з очільником Сербії Александрам Вучичем. Лідери держави мали "коротку і конкретну розмову".
Про це, зокрема, написав глава Сербії у себе в інстаграмі. Розмова політиків стосувалась накладання санкції на країну-агресорку.
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Позиція Сербії залишилась незмінною
У нас була коротка і коректна розмова, але рішення про санкції приймають громадяни Сербії через своє керівництво. Ми прийняли своє рішення в березні 2022 року і визначили свою позицію. Ви ніколи не можете змінити чиюсь позицію однією розмовою,
– йдеться у повідомленні Вучича.
Президент Сербії наголосив, що його держава проводить власну політику, що це незалежна країна, яка поважає Україну.
Вучич також додав, що в зустрічі також брав участь прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель.
Позиція Сербії щодо Росії: коротко
- Сербія не стала вводити санкції проти Росії, хоч засудила вторгнення Російської Федерації на територію України.
- Навесні вони проголосували за виключення Росії з Ради ООН з прав людини, а восени – засудили спробу анексії чотирьох областей України.
- Як відомо, мажоритарним акціонером єдиної компанії, що займається видобутком та імпортом нафти в Сербії, є російська "Газпром нафта".