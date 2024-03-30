Зеленський у зверненні анонсував нові перестановки у владі

Ввечері 30 березня Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до українців. У ньому президент зокрема пояснив останні зміни у державних інституціях.

Так, протягом тижня відбулися певні перестановки. Наприклад, було звільнено двох радників голови Офісу президента, а також першого помічника президента. Зеленський зазначив, що на цьому ще не все.

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Зеленський про перестановки

Володимир Зеленський у вечірньому звернені повідомив, що перезавантаження наших державних інституцій триває – він анонсував нові зміни у владі.

Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним,

– сказав президент.

Подяки українцям та партнерам

Володимир Зеленський також акцентував, що минулої ночі знову працювала українська ППО. Він подякував всім солдатам та командирам, які рятують Україну від російського терору. Особливо президент відзначив воїнів мобільних вогневих груп на Дніпровщині, Полтавщині, Херсонщині та Одещині.

Окрім цього, Зеленський зазначив, що увесь тиждень майже безперервно працюють енергетики, ремонтні бригади, будівельники – вони залучені до ліквідації наслідків російських ударів та до захисту об’єктів енергетики.

Це багато людей, які буквально витягують нормальне життя нашої держави. Працівники ТЕС, інженери, майстри на мережах, електромонтери. Усі, хто відновлює генерацію та постачання електрики. Хочу зараз подякувати всім вам, хто справді все робить, щоб Україна жила нормально – з електрикою, з можливістю працювати. Усі міста й села,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив що російські терористи зараз націлені на енергетичне знекровлення України. За словами президента, західні партнери вже отримали конкретні запити від України на системи ППО та ракети, що потрібні нашій державі. Він додав, що кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів.

Окрім цього Зеленський висловив персональну подяку працівникам енергетичної галузі, хто особливо відзначився своєю роботою цими днями, тижнями. Йдеться про таких людей:

Вінницька область – Євгеній Космина.

Дніпропетровська область – Роман Бахолдін, Анатолій Бондаренко.

Донецька область – Віталій Сорока та Олександр Нечитайло.

Запорізька область – Олександр Бабенко, Юрій Бохан, Віталій Іванченко.

Кіровоградська область – Олександр Закревський та Євген Чернишов.

Львівська область – Андрій Процюк.

Полтавська область – Богдан Берестень та Сергій Кузьмін.

Одеська область – Анатолій Мураховський та Роман Потурнак.

Херсонська область – Руслан Жилін, Андрій Рябченко, Федір Дорогов.

Харківська область – Євгеній Дьяков, Михайло Парфенюк, Віталій Лубяницький.

Хмельницька область – Роман Гнатюк, Іван Швець, Сергій Микитюк.

Івано-Франківська область – Василь Будний, Олег Данилів, Богдан Войцехівський.

Черкаська область – Юрій Власенко, Владислав Головньов.

Володимир Зеленський наголосив, варто завжди пам’ятати, що сила України – це сила народу, конкретних людей, які роблять – кожен і кожна – максимум, щоб Україна могла робити максимум.

"Щоб ми всі вистояли, щоб ми всі могли досягати спільних результатів і захистити нашу державу й наше життя. Кожен зараз повинен робити своє – на сто відсотків, щоб Україна загалом здобувала те, що потрібно. Я дякую вам всім, хто живе зараз саме за таким правилом", – сказав Зеленський.