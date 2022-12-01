Гарантуємо духовну незалежність, – Зеленський звернувся до українців

Україна розглядає численні факти зв'язків окремих релігійних організацій російськими окупантами. Для них створять умови, в яких неможливо послаблювати країну зсередини.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня звернувся до українців. Він повідомив, що Рада національної безпеки та оборони провела засідання щодо маніпуляцій релігійних організацій.

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"Ми забезпечимо для нашої держави всю повноту незалежності. Зокрема, духовну незалежність. Ми ніколи й нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі", – сказав Зеленський.

Звернення президента 1 грудня: дивіться відео

Що буде з російською церквою

Як зазначив президент, російський терор не переконав окремих діячів змінити позицію. Відтак Україна діятиме, щоб не дати їм можливості маніпулювати.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій, – повідомив Зеленський.

Крім цього, Державна служба з етнополітики та свободи совісті проведе релігієзнавчу експертизу Статуту про управління УПЦ – визначатимуть наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. За результатами роботи, вживатимуть необхідні заходи, що передбачені законом.

Також Зеленський повідомив про наступні заходи для боротьби з проросійськими організаціями:

правоохоронці перевірять правові підстави користування майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;

органи національної безпеки активізують перевірку діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Проти російського духовенства застосують персональні санкції та згодом повідомлять про всі прізвища;

Державна служба з етнополітики та свободи совісті розширить можливості та посилить статус.

Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність, – наголосив президент.

Справжній референдум, а не імітація

Зеленський пригадав про символізм 1 грудня – 31 рік тому відбувся референдум, який об'єднав усю Україну. Громадяни від Києва і Севастополя до Львова і донецька підтримали незалежність.

"Люди підтвердили Акт проголошення незалежності України – вільно й законно. Це був справжній референдум, а не якась імітація. Це був чесний референдум, і саме тому його визнав світ", – розповів Зеленський.

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Він наголосив, що українці не будуть частиною імперій та диктуватимуть свої правила на своїй території. Як зазначив президент, у 1991 році держава пішла законним і демократичним шляхом. Відтак, на цьому будуватиме своє майбутнє – виваженими рішеннями та національними інтересами.

Залучити Африку до міжнародного права

Президент повідомив, що 1 грудня Україна продовжувала роботу над формулою миру. Раніше Зеленський презентував її на саміті G19. Мовиться про продовольчу безпеку. Президент вже обговорив це з лідером Сенегалу й Головою Африканського Союзу.

"Про нашу ініціативу Grain From Ukraine – "Зерно з України". Вона реально повертає світу стабільність і передбачуваність. А також про те, як можемо залучити країни Африки до відновлення сили міжнародного права й гарантування всієї повноти глобальної безпеки", – розповів Зеленський.

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Захисники повертаються додому

Україні вдалося повернути з російського полону ще 50 захисників:

четверо офіцерів;

46 сержантів і рядових.

Захисники належать до структур армії, тероборони, Нацгвардії, ВМС та Держприкордонслужби. Зеленський зазначив, що над їхнім поверненням працювала ціла команда: Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець.

"Загалом із 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців. Повернемо й усіх інших! Уся Україна буде вільною. Всі українці будуть удома", – запевнив президент.