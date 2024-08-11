Зеленський у зверненні назвав ключ розширення повітряного щита над Україною

Володимир Зеленський увечері 11 серпня записав традиційне вечірнє звернення до українців. Президент повідомив, що робота над покращенням протиповітряної оборони активно триває. Наразі це один із пріоритетів.

Володимир Зеленський зазначив, що уже багато зроблено у цьому напрямку, але попереду ще багато роботи.

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Пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита. Нашої ППО, нашої бойової авіації. Щоночі й щодня українці страждають від російських ударів. Дійсно багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно,

– зазначив президент.

За його словами, робота з партнерами над тим, аби у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба – не припиняється.

Бойова авіація – ключ повітряного щита

При цьому, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави, на думку президента, – це бойова авіація.

На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба – закриття від "Шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет,

– наголосив Зеленський.

Терор має програвати

Також президент у звернені зазначив, що сьогодні, 11 серпня, одна з північнокорейських ракет убила на Київщині двох людей – батька із сином, ще троє людей були поранені.

За словами Зеленського, експерти чітко встановили, яка це ракета із якого району на російській території відбувся запуск.

Буде цілком справедливим, щоб українці могли відповідати на цей терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Відповідними далекобійними ударами по місцях запуску ракет із Росії, відповідним знищенням російської військової логістики,

– зазначив Зеленський.

Президент також зазначив, що "терор повинен програвати", а тому Україна і надалі вестиме переговори з партнерами: "як ППО захищає життя, так і зняття обмежень на далекобійні удари збереже тисячі людських життів".