Серйозно розглядаємо заяви окупантів про хімзброю: звернення Зеленського

Володимир Зеленський записав нове звернення після 47 днів війни, яку почала Росія проти України. Президент відзначив, що це вторгнення поступово викреслює Росію з міжнародних відносин та робить її все більш токсичною.

Президент також відреагував на ймовірну хімічну атаку в Маріуполі. Про це президент сказав вночі наприкінці доби 11 квітня.

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Відреагував на погрози росіян застосувати хімічну зброю в Маріуполі

Володимир Зеленський пригадав, що один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя.

Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше,

– заявив Президент України.

Зеленський пригадав, що ЄС почав обговорювати 6 пакет санкцій проти Росії. Додав, що треба зробити ці санкції такими, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало.

Український лідер запевнив:

"нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове;

будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою".

Україна досі не отримала зброю, необхідну для деблокування Маріуполя

Володимир Зеленський розповів, що ми не отримуємо стільки, скільки необхідно відповідної зброї, щоб швидше закінчити цю війну та повністю знищити ворога на нашій землі.

І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але…

– зауважив президент.

Пояснив, що ключове – це конкретні оборонні заходи. Проте ми все ще залежимо від постачання від партнерів.

Президент Володимир Зеленський також:

заявив, що наша територія наразі є однією з найбільш забруднених мінами у світі, тож вважає, що це також має розглядатися як воєнний злочин російських військ;

зустрівся з експертною групою, що опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами. Там опрацьовують найкращі юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності;

вручив 5 військовим звання Героя України, зокрема 2 полковникам медичної служби – Віктору Івчуку та Олександру Слєсаренку;

відзначив Держнагородами 187 військовослужбовців ЗСУ, 15 бійців Нацгвардії та 6 військовослужбовців Головного управління розвідки.

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