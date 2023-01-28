Росіян хочуть повернути у спорт: Зеленський із протестом звернувся до міжнародних федерацій
У суботу, 28 січня, президент Зеленський традиційно записав відеозвернення до українців. Глава держави звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій.
Таким чином президент продовжує свій марафону чесності. За словами Зеленського, марафон має повернути міжнародні спортивні структури до справжньої олімпійської принциповості, інформує 24 Канал.
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Що вимагає Зеленський
Президент наголосив, що заклик простий і справедливий – визначитися щодо рішення Міжнародного олімпійського комітету, який хоче відкрити спорт для пропагандистського впливу держави-терориста.
Якщо російські спортсмени з'являться на міжнародних змаганнях, то це лише питання часу, коли вони почнуть виправдовувати агресію Росії та використовувати символіку терору,
– наголосив президент.
Він додав, що питанням часу також є те, коли Кремль почне використовувати наявну безпринципну "гнучкість" Міжнародного олімпійського комітету, щоб говорити, ніби світ згодний іти на поступки агресору.
Зеленський підкреслив, що не можна ігнорувати того, що кожного дня Росія продовжує свій терор.
Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Президент звернувся до українців: основні тези
- Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 185 компаній та осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.
- Глава держави подякував усім у світі – політикам, громадським діячам, журналістам та звичайним людям, які наполягають разом з українцями на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору.
- Зеленський розповів, що сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл міста Костянтинівка на Донеччині. Ворог застосував ракети С-300 по житловому сектору. За його словами, припинити цей російський терор було б можливо, забезпечивши відповідні ракетні сили для українських військових.
- Він додав, що українська влада зробить все, щоб партнери відкрили життєво необхідне постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Адже це потрібно для захисту життя – захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків.