Зеленський звернувся до парламенту Ісландії і запросив допомогти відбудувати Україну

Президент Володимир Зеленський 6 травня звернувся до парламенту Ісландії. Він запросив країну долучитись до відновлення нашої держави.

Зеленський наголосив, що культури країн знайомі одна з одною вже понад тисячу років. Хоч ми живемо в різних регіонах, цінуємо однакові речі – свободу.

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Президент відзначив, що, коли дивишся на Ісландію, розумієш, як працює свобода та культура. Тут люди живуть щасливо та безпечно. Він зауважив, що українська культура теж має тисячолітнє коріння. Попри це, Росія, абсурдно заперечуючи це, хоче стерти наше право на існування.

Зеленський порівняв природні умови Ісландії та України. Він підкреслив, що вони в нас дещо сприятливіші. Однак Росія, яка прийшла на наші землі з війною, зуміла перетворити їх на руїни.

Російські окупанти несуть тиранію, яка не допускає жодної свободи. Вони хочуть привласнити нашу землю та вже створюють тут пекло.

Росія хоче перетворити українців на безкоштовну робочу силу

За словами Зеленського, росіяни чинять звірства з єдиною метою – щоб нашу землю та природу можна було використати проти наших інтересів.

Щоб наші ресурси працювали на чужу державу. І щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою,

– зазначив політик.

Зеленський зазначив, що вже понад 500 тисяч українців депортували до Росії. У них забирають документа та відправляють у віддалені регіони. Наші люди залишаються там без зв'язку, відрізані від цсього цивілізованого світу.

Важливо, щоб Україна не залишилась віч-на-віч з агресором

Зеленський нагадав Ісландії про вбивства росіянами тисяч людей у Маріуполя та про військові злочини у Бучі.

Загарбники чинять терор. Куди б вони не прийшли, шукають кожного, хто працював на нашу державу та служив в армії. Шукають журналістів, активістів, чиновників. Тобто ця війна – це не просто спроба захопити одну країну, це зазіхання на свободу як таку.

Відтак для всіх вільних людей світу важливо, щоб наша країна не залишилася віч-на-віч у протистоянні Росії. Світ повинен допомагати.

Ісландія може поділитись досвідом енергоефективності

Президент подякував Ісландії за підтримку західних санкцій, але закликав посилювати тиск. Зокрема, стати "адвокатом свободи на всіх напрямках" та підтримати енергетичне ембарго.

Жодної торгівлі з тиранією. І насамперед потрібна відмова від російської нафти, нафтових сумішей та нафтопродуктів. Жодних фінансових зв'язків з тиранією. Жодної політичної допомоги тиранії,

– наголосив Зеленський.

Крім того, він запросив Ісландію поділитися з Україною своїм досвідом ефективного використання енергії. Зокрема, країна може долучитись до відбудови країни та взяти участь в її енергетичній модернізації. Зеленський впевнений, що до цього можна буде приступити зовсім скоро.

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