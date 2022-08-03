Зеленський назвав єдину різницю між росією і терористами і закликав світ піти на важливе рішення

росія намагалась довгі роки видавати себе за "миротворця", хоча під цією маскою був терорист. На відміну від терористів, москва ще й не хоче брати відповідальність за свої злочини.

Про війну в Україні президент Зеленський розповів під час онлайн-зустрічі з австралійськими студентами. Послухати главу держави прийшли представники 20 ВНЗ.

Варто прочитати HIMARS – майже синонім справедливості, – Зеленський про надзусилля для отримання зброї

росія довгий час ховалась за маскою "миротворця"

Сьогоднішня росія давно втратила обличчя. Це сталось не вчора, позавчора і не минулого тижня. Вкотре світ побачив, що ховається під маскою "миротворця", яку росія намагалась носити довгі роки,

– пояснив президент.

Насправді росія є і була терористом. Єдина різниця між терористами та москвою, що перші беруть на себе відповідальність за свої злочини. А кремль не має мужності навіть визнати те, що робить.

Деяким країнам час поступитись власними інтересами

Зараз світ стоїть перед вибором, зазначив Зеленський, який є для багатьох незручним та неприємним. Людство вже пройшло "161 точку неповернення за 161 день війни в центрі Європи".

Власні інтереси мають поступитись інтересам планети, бо інакше всі опиняться під загрозою через дії світового терориста. Будь-яка торгівля, бізнес, інші форми співпраці з росією несуть вигоду одним, а смерть іншим,

– наголосив Зеленський.

Вибір має зробити весь світ – і ООН, і Радбез ООН, і Міжнародний комітет Червоного Хреста, і ЄС, і НАТО, і G7, і G20, і, зокрема, США. росію треба визнати державою-спонсоркою тероризму, вимагає глава держави.

Звернення президента України до австралійських студентів / Відео Володимира Зеленського:

Зеленський про війну росії в Україні: останні тези

Президент наголосив, що у росії немає шансів перемогти Україну у війні. Своїми обстрілами вороги намагаються зруйнувати соціальний та виробничий потенціал, проте це їм не вдаться.

росіяни намагаються покращити свої позиції на Півдні, проте, впевнений Зеленський, це окупантам не допоможе.

Жоден з ворожих ударів не залишиться без відповіді українських військових.

Глава держави розповів, що головне для українців зараз зберігати єдність. Це стосується, як оборони, так і дипломатії та політики.

Дізнайтесь у відео, що зараз відбувається на фронті: