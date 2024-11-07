Потрібен "мир через силу", а не поступки Путіну, – Зеленський виступив на саміті у Будапешті

Володимир Зеленський 7 листопада прибув з візитом у Будапешт на саміт Європейської політичної спільноти. Його запросив прем'єр Угорщини Віктор Орбан, країна якого цього року головує у Європейській раді, та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Президент України на тлі події звернувся до учасників саміту. Головні заяви українського лідера та тези, які лунають на зустрічі – у матеріалі 24 Каналу.

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