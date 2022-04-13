Сьогодні був корисний день для нашого захисту, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 13 квітня традиційно звернувся до українців. Президент заявив, що минулий день був корисним для держави та захисту від російського нападу.

Зеленський про візит президентів держав-друзів

Зеленський розповів, що до Києва прибули президенти чотирьох держав-друзів України: Польщі, Литви, Латвії та Естонії, повідомляє 24 канал. Вони допомагають від перших днів.

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Сьогодні був корисний день для нашої держави, для нашого захисту від російського нападу,

– заявив Зеленський.

Також Зеленський наголосив: ці держави не вагалися, чи давати зброю, та не сумнівалися у необхідності введення санкції проти Росії. Окрім того, наразі вони на рівні ЄС просувають жорсткіший санкційний пакет проти країни-окупантки.

Український лідер заявив, що був дуже радий зустрітися з президентами. Переговори були плідними. Зеленський наголосив: важливо, що лідери Польщі та країн Балтії відвідали Бородянку на Київщині. Там вони на власні очі побачили наслідки дій російських окупантів.

За словами Зеленського, це для президентів – ще один аргумент, аби жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії. Насамперед потрібен нафтове ембарго та чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв.

Зеленський наголосив, що Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину.

"Експерти розглянули західну санкційну політику"

Президент розповів, що під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака західну санкційну політику розглянула група міжнародних експертів. Вона працює вже три тижні та оцінює введені санкції, а також – те, як Росія намагається обійти обмеження.

Зеленський зауважив, що група підготувала конкретні пропозиції, як прибрати санкційні лазівки та негайно посилити санкції.

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