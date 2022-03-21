Завершилася 25 доба війни: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський у ніч на 21 березня заявив, що минула 25 доба, як російські військові поїхали на "навчання", а опинилися на українській землі. Президент наголосив: так розповідають всі полонені окупанти.

Зеленський зауважив, що також вже завершилася 25 доба, як російські військові шукають та ніяк не можуть знайти нацистів, яких самі ж вигадали, повідомляє 24 канал. Від цих нацистів окупанти начебто хотіли захищати українців.

Зауважте Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, – Зеленський

Президент наголосив, що так само російські військові шукають та не можуть знайти людей, які зустріли б їх з квітами. Хоча б в якомусь українському місті чи селі.

А головне – російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий,

– зауважив Зеленський.

Український лідер зізнався: він переконаний, що усі окупанти отримають на цьому суді тільки одне на всіх покарання – "вічний підвал навічно під бомбами, навічно без їжі, води й тепла". Це буде відплатою за те, що ворог зробив з українцями у наших відважних містах.

На школу мистецтв скинули бомбу

Президент розповів, що у блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там не було жодних військових позицій. Лише ховалися від обстрілів близько 400 мирних жителів.

Наразі вони перебувають під завалами.

"Ми наразі не знаємо, скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зібʼємо. Як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць", – пообіцяв Зеленський.

Президент про виступ у Кнесеті

Зеленський зауважив, що 20 березня виступив у Кнесеті перед всіма депутатами, урядовцями та народом Ізраїлю.

Президент наголосив: Нафталі Беннет – прем'єр-міністр Ізраїлю – намагається знайти переговорний шлях із Росією. За це Україна йому вдячна. Зеленський заявив, що Єрусалим – це правильне місце для того, аби знайти мир.

Російською мовою Зеленський також зауважив, що російські пропагандисти тепер мають доволі складне завдання. Вперше в історії президент іноземної держави виступив у Кнесеті по відеозв'язку.

"Президент України, яку у Москві звинувачують у "нацизмі", виступав у Кнесеті перед народом Ізраїлю.

Вже один цей факт підтверджує, наскільки у Москві все не так", – заявив Зеленський.

Упродовж дня працювали 4 гуманітарні коридори

Зеленський зауважив, що упродовж 20 березня в Україні працювали лише 4 гуманітарні коридори. Вдалося евакуювати 7295 людей. До Запоріжжя прибули майже 4 тисячі маріупольців. Вже вранці 21 березня готуються направити у Маріуполь нові автобуси.

Також на Київщині вдалося врятувати понад 3 тисячі людей.

Однак у Харкові російські окупанти захопили українську колону – гуманітарний вантаж для Вовчанська. Наразі немає зв'язку з 6 людьми: 5 водіями та лікарем. Зеленський наголосив, що їх визволятимуть.

"Херсонська область боролася за нас всіх"

Президент розповів, що упродовж 20 березня Херсонська область знову боролася на вулицях за всю Україну. З національними прапорами та українською хоробрістю люди без зброї пішли проти окупантів та їхніх військових машин.

Зеленський наголосив, що подвиг місцевих жителів надихає усіх.

"Це Україна, якою ми пишаємося. Це українці, яким я безмірно вдячний. Як і увесь наш народ", – заявив президент.

Зеленський про розмову з Джонсоном

Зеленський зауважив, що вкотре розмовляв з Борисом Джонсоном – справжнім другом України. Президент наголосив: Джонсон не вагається та не шукає відмовок.

"Домовилися про конкретну підтримку для нашої держави на самітах наступного тижня – G7 і НАТО. Хоча ми не є членами цих організацій, але я бачу, що як мінімум один голос в України там є", – наголосив президент.

Окрім того, він розповів про розмову з Ештоном Кутчером і Мілою Куніс, які зібрали 35 мільйонів доларів для вимушених переселенців з України.

Також президент вручив державні нагороди українським розвідникам.

Нічне звернення Зеленського за 20 березня: дивіться відео